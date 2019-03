Vendeva la figlia per pochi euro, niente Appello: condannata confermata per la madre di Pontecagnano

Nessun Appello. E’ stata confermata, senza affrontare il processo di secondo grado, la condanna nei confronti di una 32enne di Pontecagnano Faiano, arrestata nel gennaio 2017 per aver obbligato la figlia, di appena 13 anni, ad avere rapporti sessuali con un anziano di 83 anni per pochi euro.

Il processo

La donna, in primo grado, era stata condannata a 3 anni e 8 mesi per la sola ipotesi di tentata induzione alla prostituzione minorile. Ora, nonostante il suo ricorso sia stato respinto, quest’ultima potrà ricorrere in Cassazione. Sarà dichiarato estinto, invece, il procedimento a carico dell’anziano poiché è deceduto. L’uomo era accusato di atti sessuali con minorenne.