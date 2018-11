Sequestro di palloncini e caldarroste: blitz contro gli abusivi a Salerno, straniero irregolare nei guai

Controlli serrati, al chiarore delle Luci d'Artista. La Polizia Municipale, infatti, il 25 novembre, lungo i viali del Lungomare Trieste ha sequestrato delle merce messa in vendita da un marocchino, accusato di ricettazione e contraffazione. Lo straniero è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria perché in possesso di un permesso di soggiorno scaduto.

I provvedimenti

Inoltre, durante l’intero week-end, il personale della Polizia Municipale ha intensificato i controlli per la repressione dell'ambulantato abusivo, specie sul Corso Vittorio Emanuele, nel Centro Storico, presso la Villa Comunale, lungomare Trieste: il tutto si è concretizzato in 7 sequestri di palloncini, giocattoli e chincaglieria varia a carico prevalentemente di venditori extracomunitari, compreso poi il sequestro di caldarroste e di una fornace in via Velia, all'altezza Corso Vittorio Emanuele. Il monitoraggio continuo.