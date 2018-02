Vendeva sui social network capi di abbigliamento taroccati: denunciato

Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno controllato un uomo di nazionalità italiana, che è stato trovato in possesso di svariati capi contraffatti di vari marchi famosi del settore dell’abbigliamento (Emporio Armani, Adidas, Nike, Moschino, Chanel).

La merce era stata messa in vendita via internet sui social network. Il venditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.