Venditore infastisce i passanti nel centro storico, scatta il divieto di ritorno a Salerno

Non potrà mettere piede a Salerno per i prossimi 3 anni, F.F., pregiudicato dell'hinterland napoletano, precisamente di Caivano. Nell'ambito dei controlli disposti dal Questore, infatti, l'uomo è stato notato dal personale della Polizia, stamattina, al centro storico, mentre infastidiva i passanti per vender loro della merce.

Le verifiche

I suoi modi sono apparsi decisamente insistenti. Sottoposto a controllo, è stato allontanato ed è scattato per lui il divieto di ritorno.