Sullo stand anche una divisa originale dei carabinieri: nei guai 2 venditori di via Piave

Sono finiti nei guai due salernitani, C.D.F, 42 anni e M.P., 43 anni titolari di uno stand del mercato rionale di via Piave: dovranno presentarsi in un’aula di tribunale, per via di un decreto di citazione a giudizio, in quanto avevano messo in vendita una divisa dei carabinieri originale. L'uniforme era dotata della apposita etichetta identificativa dell’Arma: sarebbe costata 20 euro.

Il fatto

I due titolari sono accusati di aver violato l’articolo 28 del Tulps, il testo unico di pubblica sicurezza, che vieta di detenere e porre in vendita oggetti e corredo muniti di fregio dello Stato e appartenenti a forze di polizia. La divisa sarebbe sarebbe arrivata dai mercati dell'hinterland napoletano, dove i due imputati la avrebbero acquistata. Accertamenti in corso.