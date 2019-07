Imprenditore salernitano ucciso in Venezuela: era contro Maduro

Un imprenditore salernitano è stato ucciso in casa nel comune di Baruta, a poca distanza da Caracas (Venezuela). Si tratta di Eduardo Ayala, 58enne, originario di Marina di Camerota, uno delle più belle località turistiche del Cilento.

L'omicidio

L’uomo è stato trovato morto nella camera da letto con il cranio fracassato. Secondo i media locali sarebbe stato ucciso a seguito di una rapina, ma non viene escluso che possa essere stato ammazzato nel sonno per via della sua posizione contro la politica del presidente Nicolàs Maduro. I banditi, dopo averlo ucciso, avrebbero rubato anche oggi di valore. Le indagini su quanto accaduto sono in corso. Intanto la notizia della sua scomparsa è giunta anche a Camerota provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano .