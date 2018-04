Fino all'ultimo con i più deboli: l'impegno di Venite Libenter per i senzatetto in attesa di sistemazione

Non getterà la spugna fino a quando l'ultimo dei senza fissa dimora in difficoltà non avrà trovato una sistemazione. Rossano Braca, presidente dell'associazione Venite Libenter, ad oltre 10 giorni dalla chiusura ufficiale del dormitorio allestito in via Dei Carrari, continua a trascorrrere i suoi giorni insieme a 5 persone senza casa e con problemi di salute che attendono di essere trasferite in strutture idonee ad ospitarle. Il Comune di Salerno ha eccezionalmente concesso a Braca e agli ultimi senzatetto da sistemare, di contare sulla sede di via Dei Carrari, per evitare di lasciare in strada e senza cure i più bisognosi.

Mani tese

Uno sforzo dettato dal cuore, quello di Venite Libenter, associazione che, sola, non rinuncia a tendere una mano verso chi necessita di aiuto. L'auspicio è che le 5 persone ancora ospiti possano trovare al più presto accoglienza in centri adatti a potersi occupare di loro: in corso, le pratiche burocratiche per riuscire nell'intento.