Raffiche di vento a Salerno, alberi pericolanti: corrono i vigili del fuoco

Dopo la tromba d'aria in Costiera Amalfitana e le telefonate d'emergenza, i vigili del fuoco sono intervenuti anche nel capoluogo. Raffiche di vento si sono abbattute su alcuni alberi pericolanti.

Le segnalazioni

La zona della città maggiormente colpita è Torrione, in particolare in via Lungomare Marconi. Allertati dalle telefonate di alcuni residenti, i caschi rossi sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.