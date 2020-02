Cade un cavo dell'alta tensione a Baronissi: strada chiusa

Disagi alla circolazione, a Baronissi, dove è caduto un cavo dell’alta tensione a causa del forte vento. La strada, via Pagano, è stata chiusa al traffico da ambo i lati.

Il provvedimento

Sul posto, la Polizia Municipale che ha provveduto a sbarrare il tratto al traffico, come riporta Zerottonove, per consentirne la messa in sicurezza.