Vento e danni in Costiera, barche capovolte e vasi giù dai balconi

Forti folate di vento e danni, nel salernitano. Come annunciato dalla Protezione Civile della Campania, infatti, il territorio, in queste ore, è interessato da raffiche che stanno provocando non pochi disagi. Alberi piegati e cartelloni divelti, a Salerno e provincia.

In Costiera, intanto, nei pressi di Positano, due barche capovolte e numerosi vasi di fiori e piante caduti dai terrazzi, a rischio e pericolo dei malcapitati passanti che si trovano a percorrere i tratti di strada coinvolti. Tuttavia, nessuna grave conseguenza e, in compenso, scenari mozzafiato e panorami pittoreschi con il vento che accarezza il mare e le nuvole, come mostrano gli scatti di Fabio Fusco. Si raccomanda, ad ogni modo, massima prudenza.