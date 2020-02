Maltempo e danni nel Vallo di Diano: si stacca un pezzo di tettoia e finisce in strada

Dramma sfiorato, nella notte, a Polla. A causa del forte vento, un pezzo di tettoia si è staccato da un palazzo, nei pressi dell’ospedale “Luigi Curto”, finendo in strada.

Nessun danno

Fortunatamente, non si sono registrati danni o feriti, in quanto in quel momento nessuno si è trovato a percorrere quel tratto di strada. L'episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.