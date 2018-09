Vento forte e disagi a Salerno e provincia, intervengono i vigili del fuoco

Alberi caduti, tabelloni pubblicitari staccati e molti altri danni, ha provocato il forte vento nelle ultime ore, a Salerno e provincia. Diversi, i cittadini che si sono rivolti ai vigili del fuoco a Salerno e nella Valle dell’Irno e nell’Agro.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile raccomanda prudenza: l'allerta meteo, infatti, proseguirà fino alle 20 di stasera. E' preferibile, dunque, evitare le aree verdi e le strade alberate e prestare la massima attenzione alla guida di auto e moto, cercando di non avvicinarsi ad impalcature, gazebo, e strutture mobili a rischio caduta.

Il dramma sfiorato

Stamattina, intanto, sulla statale 7 bis Nola-Villa Literno nei pressi dello svincolo per gli imbocchi autostradali, il forte vento ha causato il crollo di un cartello stradale: fortunatamente, in quel momento, non transitava nessun veicolo. Dramma sventato.