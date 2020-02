Vento e gelo a Salerno: spargisale in azione, alberi pericolanti

Alberi pericolanti, cimitero e parchi chiusi a Salerno: Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto, in queste ore, dalle continue richieste di soccorso dei cittadini. Raffiche di vento gelido sferzano alberi e aiuole e i caschi rossi sono al lavoro per limitare i danni. Mentre a Cava de' Tirreni un uomo è morto, schiacciato da un pino, in città un intervento urgente è stato portato a termine in nottata, ad Ostaglio: palo della luce pericolante, i vigili del fuoco hanno scongiurato il pericolo.

Rioni collinari

Un mezzo della Protezione Civile è stato impegnato in nottata a Giovi per lo spargimento di sale sulla strada ghiacciata. La sede stradale è stata liberata dal ghiaccio che si era formato per il brusco abbassamento della temperatura e la circolazione è poi defluita con regolarità, complice anche il sole mattutino.

Alberi pericolanti

La ricognizione e i sopralluoghi sono subito scattati, in città. I vigili del fuoco lavorano senza sosta ma il settore comunale "Verde Pubblico" aggiorna di continuo la mappa delle criticità. Una lettrice ci segnala anche in via Aldo Borrelli. "Ci sono alberi pericolanti in varie zone della città ma nulla di gravissimo, al momento - ha detto l'assessore comunale all'ambiente, Angelo Caramanno - l'aspetto più evidente è la spazzatura che si è riversata in strada, complici le forti raffiche di vento, in nottata. Il cimitero a Brignano e i parchi cittadini restano chiusi, in via precauzionale. Consigliamo anche di non coprire i tubi dell'acqua e di lasciare i rubinetti leggermente aperti. Monitoriamo costantemente le condizioni meteo e siamo pronti ad intervenire".