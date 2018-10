Agropoli, verifiche per la staticità del plesso scolastico “Scudiero”: l'esito

L’edificio scolastico “Luigi Scudiero” di via Verga, ad Agropoli, è in sicurezza. E' quanto emerso dalle verifiche statiche effettuate dal tecnico incaricato dal Comune, ingegnere Niggio Bonadies. I test in questione seguono una prima verifica operata nei mesi scorsi, che l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha ritenuto di far approfondire. Il nuovo tecnico incaricato ha fatto compiere una serie di verifiche supplementari sulle travi, sui solai, pilastri e sulla struttura in genere. E i dati venuti fuori dalle indagini sono confortanti: la scuola è sicura staticamente.

Intanto, il tecnico ha consigliato di compiere interventi di ripristino dei ferri e all’intonaco, compromessi dall’azione degli agenti atmosferici e dalla vicinanza al mare. Per questi partirà a breve una procedura di gara e i relativi interventi. Ad ogni modo, per evitare trasferimenti inutili, gli studenti resteranno presso la nuova ala dell’edificio della scuola “Landolfi”, dove hanno iniziato le lezioni a partire dal 26 settembre scorso e torneranno nella loro sede originaria una volta terminati gli interventi di manutenzione straordinaria all’edificio della scuola “Scudiero”.

