Vertenza Alba ecologia Srl di Battipaglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tutta la verità sulla “vertenza Alba” nella dichiarazione, messa a verbale, del Sindaco FRANCESE: “la rinuncia alla 14ma mensilità”! Questa Organizzazione ha scelto da subito un linguaggio di verità al servizio degli interessi della società e dei lavoratori che vi prestano la propria attività ma al tavolo sedevano interlocutori che perseguivano altro. Da subito hanno scelto come obiettivo da colpire e da dare in pasto all’opinione pubblica i “lavoratori” per poter erodere i loro diritti, svendere la Società e poterla consegnare nelle mani del sistema privato. Hanno sbagliato i conti, al tavolo sedevano Organizzazioni Sindacali libere, che hanno sempre avuto un unico interesse: salvaguardare i livelli occupazionali e retributivi e tutelare i diritti contrattuali acquisiti, non in modo “sindacalese e passivo” ma producendo proposte fondate nel merito progettuale e nei numeri economici. Useremo tutti gli strumenti normativi ed ogni forma di lotta per impedire che si possa realizzare i loro disegno e ripetiamo quanto già detto in precedenti occasioni: la società Alba ed i suoi dipendenti continueranno ad esserci! FP CGIL Salerno Il Segretario Generale, Antonio Capezzuto Il Responsabile Provinciale, Erasmo Venosi Il Delegato alla Contrattazione, Franco Giaquinto