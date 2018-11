Licenziamento Rsu “La Doria”, l’azienda convoca i sindacati: sospeso lo stato di agitazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con riferimento allo stato di agitazione degli operai in atto negli stabilimenti “La Doria” di Angri, Sarno e Fisciano, l’azienda ha convocato le Rsu per mercoledì 21 novembre c.m. per discutere del provvedimento nei confronti di Michele Gaglione, nei confronti del quale è stata avviata una procedura di licenziamento in seguito ad un commento postato sui social network. “In attesa di tale incontro – si legge nel comunicato sindacale firmato dalle Rsu de “La Doria” – e dell’esito dello stesso, le Rsu degli stabilimenti di Angri, Fisciano e Sarno ritengono utile congelare lo sciopero indetto per domani, 16 novembre 2018”.