Vertenza della Irno Depositi, a Battipaglia: "Loro litigano e i lavoratori non vengono pagati"

Stipendi non pagati ai 60 dipendenti per contrasti tra azienda e fornitori che ancora non hanno attuato nessuna azione di responsabilità. Continua la vertenza alla Irno Depositi di Battipaglia, società impegnata nel settore della logistica.

La denuncia di Gigi Vicinanza della Cisal

“Abbiamo chiesto all'azienda e alla ditta fornitrice un incontro chiarificatore ma la convocazione è stata disattesa. Siccome in questo fine settimana nessuna azione di responsabilità è stata attuata siamo costretti a rendere noto il nome della società fornitrice: la Mega Cash & Carry. Resto basito da come queste aziende intrattengono rapporti e relazioni industriali, oltre che sindacali, utilizzando metodi, a mio modo di vedere, ritorsivi tesi a sfuggire al confronto per l’espletamento della vertenza in atto. Ribadisco che richieste pretenziose di entrambe le aziende non giovano ai lavoratori che sono creditori di stipendi maturati e non retribuiti a causa di liti e incomprensioni nel gestire un contratto d’appalto”.

Così la Irno Depositi è impossibilitata a pagare i lavoratori a causa degli inadempimenti per il pagamento della fattura al Mega Cash & Carry per il lavoro svolto.

L'appello