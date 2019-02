Vertenza "La Città", fumata nera dal vertice con la proprietà: confermati i 4 licenziamenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è tenuto presso la sede del Sindacato unitario giornalisti della Campania l'incontro tra il cdr de La Città di Salerno e i vertici di Edizioni salernitane Srl, alla presenza del segretario del Sugc, Claudio Silvestri, del consigliere nazionale della Fnsi Gerardo Ausiello e del segretario della Fistel-Cisl Antonio Abagnara. Il tentativo di trovare un punto di incontro per convincere l'azienda a ritirare i licenziamenti non è andato a buon fine. I lavoratori si sono detti disponibili a fare la loro parte, ma l'editore ha chiesto sacrifici irricevibili che avrebbero, tra l'altro, gravemente compromesso la qualità di una testata centrale per l'informazione di Salerno e della Campania. Nelle prossime ore partiranno quindi le lettere di licenziamento nei confronti di quattro giornalisti secondo il piano firmato dal direttore. Le azioni di lotta dei dipendenti continueranno contro quella che appare un'azione di demolizione incomprensibile di un giornale patrimonio collettivo per il territorio.