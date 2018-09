Vertenza La Doria: Vicinanza (Cisal) fa un appello al ministro Di Maio

Continua a tenere banco la vertenza La Doria. Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, chiede, infatti, chiarezza sul futuro dei lavoratori degli stabilimenti di Sarno, Angri e Fisciano dopo il trasferimento negli impianti salernitani dei 67 operai dello stabilimento di Acerra.

Le preoccupazioni di Vicinanza

"In piena estate mi ero detto preoccupato per le sorti dei lavoratori salernitani dell’azienda di Angri e lo ribadisco alla luce delle ultime decisioni presi dalla società - ha commentato il sindacalista della Cisal - Tutto sta andando avanti con un filo logico che, purtroppo, avevo già intuito. E se ad Acerra i riflettori sono accesi da mesi, qui, invece, tutto tace ancora nonostante i trasferimenti resi noti nelle scorse ore. Dal mio punto di vista non è una cosa positiva. Da tempo è noto a tutti che La Doria vuole spostare le attività di Acerra a Parma, ma ora questi lavoratori parcheggiati nel Salernitano che funzioni avranno? Saranno praticamente dei doppioni dei colleghi salernitani? I livelli occupazionali in che modo saranno garantiti sui tre impianti di Sarno, Fisciano e Angri? Queste sono domande a cui gradiremmo risposte, per avere più chiaro anche il futuro dei lavoratori di Acerra che meritano il rispetto più assoluto e dal primo ottobre dovranno sobbarcarsi trasferte lavorative dai 33 ai 51 chilometri". Vicinanza, quindi, fa un appello al prefetto di Salerno, Francesco Russo, al presidente della Provincia Giuseppe Canfora ed al ministro del Lavoro Luigi Di Maio: "Al prefetto e al presidente della Provincia nonché sindaco di Sarno chiedo di attivarsi affinché si convochi la proprietà per un tavolo tecnico e comprendere in che modo le maestranze saranno tutelate nel prossimo futuro. A Di Maio, invece, ricordo l'impegno preso con i lavoratori di Acerra. Ha promesso di fare il possibile per non fare chiudere lo stabilimento. Sperando che ci riesca, gli ricordo di tutelare il futuro di tutti gli operai de La Doria, che con quest'ultima raffica di trasferimenti appare davvero più complicato" ha concluso Vicinanza.