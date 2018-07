Vertenza rifiuti a Perdifumo e Montecorice, chiesto incontro in Prefettura

La Fiadel Salerno chiede l’intervento del Prefetto per convocare i sindaci interessati alla vertenza e i rappresentanti dell’azienda Sra.

La vertenza

I dipendenti di Montecorice sono da due mesi senza stipendio, mentre quelli di Perdifumo da cinque mesi oltre alla quattordicesima. “Alla Prefettura - dichiara il segretario generale Angelo Rispoli - chiediamo di procedere alla convocazione delle parti, al fine di espletare il tentativo di conciliazione obbligatorio per il raffreddamento della vertenza, come passo necessario a seguito delle gravi situazioni ingeneratasi tra i dipendenti dell’azienda Sra e nei Comuni in questione, che da mesi non percepiscono la retribuzione. Si dia una risposta in tempi brevi alle maestranze”.