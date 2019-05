Vertenza Polizia Municipale, l’assessore De Maio incontra i sindacati

Stato di agitazione della polizia municipale a Salerno, mentre aleggia il rischio sciopero: l’assessore Mimmo De Maio ha convocato operatori e rappresentanti sindacali per un confronto, alla presenza del comandante dei vigili urbani. Si terrà il 10 maggio, infatti, l’atteso faccia a faccia sull'orario di lavoro e sulla nuova organizzazione con Cgil, Cisl, Uil e Csa. I sindacati hanno chiesto la revoca immediata degli ordini di servizio emessi dal comandante.

Parla Angelo Rispoli, Rsu della Csa

"Sono disposizioni assunte in violazione del regolamento del Comune di Salerno e dell’intesa raggiunta tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali. Si era convenuto di attuare un percorso di riorganizzazione della polizia municipale sulla base di un confronto che definisse un preciso organico e un organigramma oltre ai lavori di sistemazione della caserma"

La vertenza include anche altre questioni, come il pagamento del servizio svolto in occasione dei match casalinghi della Salernitana e la chiusura del Contratto Decentrato Integrativo scaduto e non ancora rinnovato. "Finora non abbiamo avuto notizie di revoche dei provvedimenti assunti – aggiunge Rispoli con gli altri delegati Csa, Claudio Vuolo e Giovanni De Luca – Questo alimenta le tensioni. Si tratta di decisioni sciagurate per la sicurezza, basti pensare alla chiusura per mezz’ora della centrale operativa di notte. C’era inoltre un impegno con l’amministrazione per i lavori alla caserma, tra cui il ripristino della camera di sicurezza, senza dimenticare i cancelli che non si chiudono e l’atrio che cade a pezzi. Bisogna avere strutture adeguate e mettere in campo idee chiare".

L'intervento di Adolfo Abate, coordinatore del settore polizia municipale della Cisl