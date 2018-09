Vertenza dei lavoratori al Comune di Scafati, recuperati 46mila euro per pagare gli arretrati

Sono stati recuperati quarantaseimila euro per pagare gli straordinari arretrati agli agenti della Polizia municipale del Comune di Scafati. Questa mattina presso il Municipio della città dell’Agro, si è tenuto un incontro tra la commissione straordinaria e la segreteria provinciale della Csa per discutere della vertenza che va avanti da tempo. Il prefetto Giorgio Manari, capo della triade, ha assicurato, alla presenza del comandante della Municipale scafatese, Giovanni Forgione, del vice commissario Vincenzo Greco e della sovraordinata prefettizia Maria Rosaria Picardi, il massimo impegno a dare risposte concrete alle maestranze.

I punti

In primis è stato affrontato il discorso relativo alle indennità spettanti a tutti i dipendenti dell’Ente, con la commissione che ha fatto sapere di attendere solo il parere normativo del ministero dell’Interno e che è intenzionata a chiudere la vicenda in tempi brevi. Sul fronte dei vigili urbani, invece, a dare la buona notizia è stato il comandante Giovanni Forgione che, oltre ad annunciare l’arrivo di nuove divise e l’avvio di corsi di formazione per le maestranze, ha confermato al sindacato di aver recuperato somme per un totale di 46mila euro per pagare in questo modo gli straordinari arretrati agli agenti. In attesa di definire una strategia sul nuovo piano di assunzioni da adottare, le parti si rivedranno per definire un nuovo orario di lavoro per gli agenti della Municipale, che attualmente hanno a disposizione una pausa pranzo non idonea. La commissione presenterà una proposta ai sindacati su cui dovranno dare la propria valutazione.

Parla Angelo Rispoli, segretario della Csa provinciale