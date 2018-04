Vertenza Yele: il commento del sindaco Spinelli

Arriva pronta, dopo la denuncia della Fiadel, la risposta del sindaco di Castellabate Costabile Spinelli sulla vicenda Yele, la società che si occupa dell'igiene urbana nel comune cilentano i cui 25 dipendenti sono in attesa dei pagamenti degli stipendi da circa due mesi.

Il commento del sindaco

"La Yele purtroppo versa in una situazione molto difficile che non dipende da noi e di cui non possiamo farci carico - ha commentato Costabile Spineli - Questa situazione sta comportando il blocco delle attività con riflessi negativi anche sulle spettanze dovute ai lavoratori. L’amministrazione ha sempre rispettato tutti gli impegni, mostrando anche la massima disponibilità e tranquillizzando i dipendenti in questo momento critico - Proprio in considerazione della problematicità legate al servizio stiamo individuando un nuovo gestore attraverso l’indizione di un’apposita procedura di gara d’appalto con la quale, oltre ad assicurare servizi efficienti e il contenimento della spesa, assicureremo i livelli occupazionali" ha concluso il sindaco di Castellabate.