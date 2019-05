Cambio al vertice della Curia, il messaggio di Ilardi al nuovo vescovo di Salerno

Antonio Ilardi da’ il benvenuto a monsignor Andrea Bellandi, nuovo vescovo di Salerno. Ieri il vicario generale di Firenze, infatti, è arrivato presso la Curia per il suo primo incontro pubblico insieme all’arcivescovo dimissionario Luigi Moretti.

Tra i numerosi commenti anche quello del candidato al parlamento europeo di Forza Italia, di fede cattolica e da sempre molto legato alla Compagnia delle Opere, l’imprenditore Antonio Ilardi:

“Saluto con grande gioia la nomina di Monsignore Andrea Bellandi ad Arcivescovo Metropolita della Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Sono certo che saprà guidare la nostra comunità con l’affetto paterno che ha dimostrato presso la Diocesi di Firenze e l’entusiasmo con cui ha accompaganto tanti giovani universitari. Sono pronto a collaborare con lui per il perseguimento del bene comune, secondo quanto egli indica nel suo messaggio ai fedeli. Al Santo Padre il mio filiale ringraziamento per questo dono. A Monsignor Luigi Moretti la mia gratitudine per il servizio reso alla Chiesa salernitana”.