Famiglia bloccata nel vettore meccanico a Vietri, il Comune: “Nessun problema “

“Nessun difetto di costruzione o di funzionamento del vettore meccanico di Vietri sul Mare”. Il vicesindaco del Comune di Vietri sul Mare, con delega ai lavori pubblici, Angela Infante interviene rispetto a quanto sarebbe accaduto domenica sera quando una famiglia di quattro persone, più due altri avventori, hanno vissuto momenti di tensione: uno dei due ascensori, l'unico funzionante, ha iniziato, di colpo, a velocità sostenuta la discesa, per poi fermarsi con un boato. A raccontare l’accaduto sui social è stato il giornalista Antonio Abate.

Le rassicurazioni

Dal Municipio, però, arrivano segnali rassicuranti. “Abbiamo contattato sia l’Imra che Salerno Mobilità – spiega il vice sindaco Infante – e ci hanno rassicurato. Non c’è nessun problema. Così come non si registrano difetti di costruzione. Attendiamo ora il nulla osta del ministero per l’avvio definitivo del vettore meccanico”.