Via Allende, identificato il cadavere della donna trovato nel Palazzetto dello Sport

E’ stata identificato il cadavere della donna trovata, ieri mattina, all’interno del cantiere mai terminato del Palazzetto dello Sport situato in via Allende a Salerno.

Le indagini

Si tratta di una 81enne salernitana senza fissa dimora che sarebbe stata colta da un improvviso malore. Sul corpo, infatti, non sono stati rinvenuti segni di violenza. La donna, che viveva per strada, molto probabilmente utilizzava lo scheletro della struttura sportiva incompleta per ripararsi dalla pioggia. La sua morte risalirebbe a circa dieci giorni fa.