Scontro auto-scooter in via Arce, ragazza si dà alla fuga: denunciata

Una ragazza di 20 anni, neo patentata ed originaria della provincia di Napoli, è stata denunciata per omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale verificatosi, ieri mattina, a Salerno.

La dinamica

La ragazza era alla guida della sua automobile quando, improvvisamente, si è scontrata con una moto in via Arce, nel cuore della città. Poi si è data alla fuga raggiungendo la sua abitazione in via Leucosia, nel quartiere Mercatello. Lì, grazie alla descrizione fornita dall’uomo in sella allo scooter, è stata identificata dalla polizia municipale e denunciata alla locale Procura della Repubblica. Si indaga sulle sue responsabilità.