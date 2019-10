Incidente a Nocera Inferiore, morto il 17enne Giuseppe Cavaliere

Non c’è l’ha fatta Giuseppe Cavaliere, il 17enne nocerino rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi nelle notte tra il 29 e il 30 settembre a Nocera Inferiore.

Il dramma

Il giovane era in sella alla sua moto quando, improvvisamente, si è scontrato con un’automobile in via Atzori. Immediata la corsa in ospedale dove i medici gli dignosticarono un grave trauma cranico e traumi all’addome e al torace. Di qui l’intervento in sala operatoria e il ricovero nel reparto di Rianimazione. Nelle ultime ore, però, il suo cuore ha smesso di battere facendo sprofondare in un immenso dolore familiari e amici. Lutto nel quartiere Piedimonte, dove viveva con la sua famiglia.