Doppio senso di marcia in via Croce: Santoro supporta la petizione

"Supporto la petizione popolare per aprire al doppio senso di circolazione via Benedetto Croce, un esperimento da fare per permettere a migliaia di automobilisti e motociclisti di evitare le lunghe e pericolose file di camion sul Viadotto Gatto". Lo ha dichiarato il consigliere di Giovani salernitani-demA, Dante Santoro.

Posti auto

"Già mesi fa proposi il tema in commissione mobilità ma aspetto ancora risposte concrete, con l'appoggio dei cittadini potrebbe essere la volta buona", ha poi aggiunto Santoro che sostiene la possibilità di recuperare i posti auto, restringendo il marciapiedi".