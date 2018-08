Doppio senso di marcia in via Croce: petizione popolare di Forza Italia

"Nei prossimi giorni, il gruppo consiliare di Forza Italia, insieme alla classe dirigente del partito di Salerno e dei comuni limitrofi interessati, lancerà una petizione popolare per chiedere la riapertura del doppio senso di marcia di via Benedetto Croce". Lo annunciano in una nota congiunta i consiglieri comunali Roberto Celano e Ciro Russomando.

L'obiettivo

"Tale iniziativa - spiegano i consiglieri - fa seguito all'istanza già invano prodotta in commissione e nelle sedi istituzionali, ad oggi mai seriamemte considerata dall'Amministrazione. Il solo annuncio dell'iniziativa ha provocato la mobilitazione di tanti salernitani che condividono l'idea, ritenendo la nuova proposta di mobilità cittadina utile a rispondere alle istanze di sicurezza di chi quotidianamente percorre il viadotto Gatto. Il proposto doppio senso di marcia in via Croce (con divieto per i mezzi pesanti), avrà, a nostro avviso, l'effetto di decongestionare anche il traffico sul viadotto Gatto limitandone le sollecitazioni derivanti da un traffico intenso. Nei prossimi giorni Forza Italia in una conferenza stampa renderà pubblica le modalità con cui verrà concretizzata la raccolta di firme oltre ad una proposta per recuperare posti auto necessari ai residenti delle zone interessate".