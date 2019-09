Incidente in via Croce, muore il giovane Vittorio Senatore: Cetara a lutto

Si chiama Vittorio Senatore (conosciuto da tutti con il soprannome di Victor) il ragazzino di 16 anni che, nella notte tra sabato e domenica, ha perso la vita a causa di un incidente verificatosi in via Benedetto Croce, la strada che collega Salerno con Vietri sul Mare.

La corsa in ospedale

Il giovane, originario di Cetara, era in sella al suo motorino insieme ad un amico 15enne (anche lui cetarese) quando, improvvisamente, è caduto rovinosamente a terra. Entrambi avevano trascorso la serata a Salerno e stavano rientrando a casa. Ignote le cause che hanno provocando l’incidente. Vittorio Senatore (primo di quattro figli) è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” dove, purtroppo, è deceduto; l’amico, invece, è rimasto illeso ed è stato subito dimesso dai medici.

Il lutto

Il 16enne adorava andare in moto ed era un grande tifoso della Salernitana. La salma è stata già restituita ai familiari, mentre la Polizia di Stato è al lavoro in queste ore per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La notizia della sua scomparsa ha fatto, questa mattina, il giro della nota località turistica della Costiera Amalfitana, dove la famiglia del 16enne è molto conosciuta. Il rito funebre si terrà presso la Chiesa di San Pietro Apostolo alle ore 16 con partenza del corteo funebre dalla chiesa di Santa Maria dei Costantinopoli.

Il sindaco: