Olio sull'asfalto, incidente tra due auto in via D'Aniello

Incidente stamattina, in via D’Aniello, nei pressi del Masso della Signora, a Salerno. Gli uomini di Strade Sicure sono giunti sul posto del sinistro che ha visto coinvolte due vetture: i due automobilisti avrebbero perso il controllo della guida per la presenza di olio sull’asfalto.

Le indagini

Accertamenti in corso. Ad ogni modo, nessuna persona è rimasta ferita.