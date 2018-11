Banditi in azione a Salerno, famiglia imbavagliata e rapinata in casa

Malviventi in azione nel quartiere Carmine di Salerno, dove hanno sequestrato un’intera famiglia per derubarla. L’episodio si è verificato all’interno di un appartamento situato in via Paolo De Granita.

Il fatto

Come tutti i mesi un uomo - riporta Il Mattino - si è recato all’ufficio postale per ritirare, su delega, la pensione della madre. Poi è ritornato a casa del genitore per consegnarle il denaro. Soltanto che, nell’androne del palazzo, ad attenderlo, c'erano due uomini, italiani, armati di coltello e pistola. I due lo hanno preso con la forza costringendolo a salire a casa dell'anziana con loro. Qui, ad attenderlo, c’erano la sorella e la nipote che, in quel momento, stavano facendo compagnia alla donna. E così, quando le due donne hanno aperto la porta dell’appartamento, i banditi sono riusciti ad entrare obbligando tutti a sedersi sulle sedie per imbavagliarli. Prima, però, si sono fatti consegnare i soldi della pensione. Poi, in pochi minuti, hanno rubato anche gli oggetti di valore presenti in casa, per poi fuggire lasciando la porta dell’appartamento aperta. Poco dopo un vicino di casa, insospettito, è entrato ed ha trovato la famiglia imbavagliata chiusa in una stanza. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine, che stanno cercando di risalire all'identità dei banditi grazie alla testimonianza delle vittime della rapina, che, ovviamente, sono ancora sotto choc.