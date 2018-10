Andava in moto con cocaina e 820 euro in contanti: arrestato 28enne a Salerno

Un 28enne, B. U le sue iniziali, è stato arrestato, a Salerno, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stanza stupefacente.

Il posto di blocco

Il giovane è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri mentre percorreva, in sella al suo motorino, via dei Greci, Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di una busta contenente 116 grammi di cocaina e la somma in contanti di 820 euro, verosimile provento di spaccio. Per questo, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa di rito direttissimo