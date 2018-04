Vede i poliziotti, fugge e tenta di ingoiare la droga: arrestato 20enne a Pastena

Un pregiudicato di 20 anni, S.S le sue iniziali, è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Pastena a Salerno con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

L’episodio

Il giovane, ieri pomeriggio, mentre si trovava in sella ad uno scooter in via dei Mille, alla vista di una pattuglia della Polizia, ha invertito repentinamente il senso di marcia tentando di dileguarsi nelle stradine adiacenti. Ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato mostrandosi molto agitato. Nel corso della perquisizione, con una mossa fulminea, ha anche tentato di ingoiare un involucro di plastica. I poliziotti, però, dopo averlo immobilizzato, sono riusciti ad estrarglielo dalla bocca prima che lo ingerisse, scoprendo che all’interno vi erano ben 39 dosi di eroina e cocaina. Il ventenne è stato trovato anche in possesso di circa 200 euro in banconote di piccolo taglio. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata di oggi.