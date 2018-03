Auto investe ventenne a Sarno: "Non è stato un incidente"

Panico in via Fabbricatore, a Sarno, dove un ragazzo di 20 anni, M.M le sue iniziali, è stato investito da un’auto in retromarcia in via Fabbricatore. Il conducente si costituisce e rischia l’accusa di tentato omicidio.

Il caso

A quanto pare l’uomo alla guida della vettura (Fiat 500) avrebbe agito con l’intento di fare del male al 20enne. “Non è stato un incidente – dichiara la vittima a Il Mattino – Mi ha caricato più volte intenzionalmente, poteva uccidermi. E’ una persona che non conosco e non ho mai visto”. Il giovane ha il volto tumefatto, lividi ed ecchimosi gli gli circondano la fronte e gli occhi, uno zigomo fratturato ed il collo immobilizzato da un collare ortopedico. Ora è ricoverato presso l’ospedale “Villa Malta”. La sua ricostruzione dei fatti non lascia dubbi, una dinamica avallata anche dai testimoni, che già sono stati ascoltati dai militari dell’Arma. “L’uomo alla guida dell’auto – dichiara – è tornato in retromarcia per investirmi, ha accelerato più e più volte per schiacciarmi contro il muro. L’istinto mi ha salvato, sono riuscito a saltare sull’auto”.

Lui stava camminando con il padre e la fidanzata, nel senso opposto alla marcia dell’auto, quando l’hanno vista arrivare a tutta velocità. “Mio padre – aggiunge – ha alzato il braccio per dirgli di rallentare. Ci ha superato, poi l’uomo alla guida ha dato un colpo all’acceleratore ed è tornato a marcio indietro. Ho visto l’auto venirmi contro ma sono riuscito a scansarmi. Poi mi ha caricato con la parte anteriore per colpirmi. Con un balzo sono riuscito a saltare sopra evitando che mi schiacciasse. Così ha spinto altre volte. Poi è scappato”. Dopo qualche ora, però, l’investitore si è costituito per fornire la sua versione e parlando di un errore nell’inserimento della retromarcia. A fare chiarezza saranno le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.