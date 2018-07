Via Leucosia, al via i lavori per la discesa a mare

Ruspe in azione a Mercatello: sono cominciati stamattina i lavori per il ripristino della discesa a mare in via Leucosia. La previsione dell'amministrazione comunale è che entro il fine settimana sarà possibile accedere direttamente alla spiaggia libera del litorale, ubicata nella parte orientale della città. Nei mesi scorsi, alcuni lettori avevano segnalato disservizi e disagi.

La visita

Stamattina in via Leucosia ha effettuato un sopralluogo anche il sindaco di Salerno, Enzo Napoli. Il primo cittadino ha poi pubblicato sulla propria pagina facebook le prime immagini dei lavori in corso. Gli operai hanno lavorato alla rampa d'accesso alla spiaggia. Tanta curiosità e domande pressanti anche da parte dei residenti e dei bagnanti che stamattina affollavano la spiaggia di Mercatello.

Via De Caro

Sono partiti stamattina anche i lavori di riqualificazione della piazzetta di via De Caro. Sarà demolita, verrà sostituita l'attuale pavimentazione e sarà anche realizzata una guaina. Quest'ultimo intervento consentirà di evitare infiltrazioni d'acqua nel parcheggio sottostante. Utilità, decoro ma anche spazi per i bambini: nella piazzetta saranno posizionate giostrine.

