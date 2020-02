Capolinea via Ligea: incontro con i residenti a Palazzo di Città

Trasferimento del capolinea di BusItalia da via Ligea a via Vinciprova, inquinamento, sicurezza: ecco i temi finiti stamattina sul tavolo della commissione trasparenza del Comune di Salerno. A Palazzo di Città, presieduta da Antonio Cammarota, la commissione si è riunita per ascoltare i residenti del Porto che hanno denunciato i problemi del quartiere.

Il confronto

Le istanze dei cittadini saranno portate all'attenzione del Consiglio Comunale, nella prossima seduta. Presenti il consigliere comunale Dante Santoro, il presidente della commissione trasparenza Antonio Cammarota, gli altri componenti Antonio Fiore, Gianpaolo Lambiase, Lucia Mazzotti, Paki Memoli, Massimiliano Natella, Luca Sorrentino, Pietro Damiano Stasi, Veronica Mondany, Giuseppe Zitarosa, i consiglieri comunali Donato Pessolano, Rocco Galdi, Domenico e Giuseppe Ventura.