Via Ligea, rimossi i rifiuti vicino alla spiaggia: esulta il Codacons

Non ci sono più i rifiuti ed è apparsa anche una campana per la raccolta del vetro dinanzi alla spiaggia della Baia, in via Ligea a Salerno.

L'annuncio

Lo annuncia, in video, il presidente del Codacons Matteo Marchetti che, nei giorni scorsi, con un video pubblicato anche sul nostro sito, aveva denunciato lo stato di degrado in cui versava la zona. “Il risultato è ottimo. Ringrazio sentitamente sia Salernotoday che Tvoggi che sono state sensibili a questo problema. Mi scuso con altre testate se non mi fossi accorto della loro pubblicato. Secondo me, comunque, questo è il modo migliore di fare politica: denunciare, mettere video, agire con diffide e carte giuridicamente in modo ineccepibile. Dove ci sono le prove nessuno ci potrà fermare. Invito tutti i cittadini a mandarci le loro segnalazioni”.