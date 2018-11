Code e rallentamenti in via Roma per i lavori, incidente sfiorato

Traffico e rallentamenti, stamattina, sul Corso Garibaldi ed in via Roma, a causa di alcuni lavori stradali in corso, dalle prime ore di oggi. Per evitare congestionamenti e code, sul posto anche la Polizia Municipale, al fine di agevolare il flusso delle auto.

Lo spavento

Incidente sfiorato, intanto, intorno alle 11, all'altezza di via Velia, quando uno scooter è slittato, rischiando di cadere, a causa di una delle buche sull'asfalto presenti per i lavori. Fortunatamente, il centauro è riuscito a non perdere il controllo della guida e l'auto che lo precedeva a frenare in tempo: a finire al suolo, solo la borsa della giovane passeggera del motorino.