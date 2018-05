Via Tusciano, residente e vigili urbani bonificano l'area verde

Il proprietario di una vasta area incolta situata in via Tusciano, nella zona orientale di Salerno ha provveduto, insieme al nucleo operativo della Polizia Municipale, a far bonificare la zona. Da diverso tempo, infatti, si presentava con una vegetazione spontanea foltissima e con arbusti molto alti. Questo intervento evitarà, così, l'annidarsi di topi e insetti infestanti.