Viabilità alternativa alla SS 18 nell'Agro Nocerino-Sarnese: parla Strianese

Sono iniziati, in questi giorni, i lavori di realizzazione della viabilità alternativa alla SS 18 nell'Agro Nocerino-Sarnese.

“In queste ore, stiamo funzionalizzando il tratto di tubazione per l'allontanamento delle acque della strada di via Libertà di Nocera Superiore (ex SP n. 4) lato sinistro verso Roccapiemonte.

Tale tratto non recepiva più le acque piovane della strada a seguito di un danneggiamento. Potenzieremo la capacità di raccolta aggiungendo 3 pozzetti con caditoie in corrispondenza delle due rotatorie di via Libertà (due caditoie all'intersezione di viale Randino e una all'intersezione con via Spagnuolo).

L'intervento coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, inoltre, prevede anche la realizzazione di una rampa disabili per un marciapiedi nella stessa zona che al momento non ce l'ha. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità, grazie soprattutto alla Regione Campania che ci sostiene, in particolare al Presidente On. Vincenzo De Luca, che attraverso i finanziamenti regionali ci consente di intervenire sui nostri territori.”