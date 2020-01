Viabilità e disagi in Costiera Amalfitana: l'interrogazione dei consiglieri Ruberto e Celano

Riflettori puntati sulla viabilità in Costiera Amalfitana. I consiglieri provinciali di Forza Italia, Giuseppe Ruberto e Roberto Celano, hanno presentato un'interrogazione al presidente della Provincia, Michele Strianese, in quanto "ormai da tempo la SS 163 della Costiera Amalfitana è chiusa al transito con enormi disagi per residenti e turisti". "L'unica strada percorribile per raggiungere i comuni della Costiera Amalfitana è la S.P.2 denominata Valico di Chiunzi che collega Angri a Maiori, che solo grazie al senso di responsabilità del primo cittadino del comune di Corbara risulta percorribile, seppur solo a senso alternato, in virtù di una interruzione determinata da frane - sottolineano i consiglieri di Forza Italia- La S.P. 2 è completamente dissestata, presentando evidenti buche pericolose per l'incolumità di chi la percorre in auto e che stanno arrecando danni a numerosi veicoli in transito, i cui proprietari certamente riterranno di rivalersi sull'ente Provincia ed anche i lavori di ripristino del manto stradale susseguente alla realizzazione del nuovo impianto di depurazione sono stati compiuti in maniera assolutamente superficiale dalla ditta appaltatrice".

L'appello

Sottolineando come "basterebbero poche migliaia di euro, almeno per rattoppare il manto stradale, per alleviare il disagio di chi ha necessità di raggiungere i comuni della Divina costa e per evitare danni ingenti a carico della provincia, Ruberto e Celano, infine, chiedono: