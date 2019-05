Caos viabilità, emergenza in Costiera: il Prefetto convoca i sindaci

Dopo la diffida del Codacons ai Comuni della Costiera Amalfitana, il Prefetto della Provincia di Salerno, Francesco Russo ha accolto l'invito dell'associazione dei consumatori e ha fissato un incontro a Palazzo di Governo, in programma il 6 maggio per fronteggiare l'emergenza viabilità e trovare una soluzione. Il caos, sui tornanti della Costiera, è all'ordine del giorno: anche il 1° maggio non sono cessati i disagi causati dal traffico e sono state decine, in questi giorni, le telefonate all’associazione.

I fatti

Dopo le numerose segnalazioni del Codacons, culminate in una diffida ai Sindaci della Costiera, il Prefetto di Salerno ha deciso di indire, lunedì 6 Maggio, una riunione con i Sindaci diffidati per la risoluzione delle problematiche della viabilità della statale 163. L’avvocato Matteo Marchetti dichiara: “Dopo aver inviato, lo scorso lunedì, una diffida ai sindaci di Salerno, Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Positano, Ravello, Praiano, Tramonti e Atrani, siamo soddisfatti nel vedere la nostra richiesta accettata dal Prefetto di Salerno, che ha prontamente indetto una tavola rotonda per cercare una soluzione definitiva al problema del traffico che intasa costantemente le strade della nostra Costiera. Nonostante l’ampio numero di sindaci coinvolti, ci duole sottolineare che solo tre dei Comuni citati hanno proceduto a protocollare la nostra diffida, sussistendo, negli altri casi, la perdurante inerzia amministrativa che il Codacons ha più volte denunciato. Siamo, comunque, felici del riscontro positivo rapidamente ottenuto dal Prefetto e confidiamo che questo incontro sia proficuo e risolutorio - continua l’Avvocato Marchetti - L’emergenza traffico, infatti, non pare arrestarsi e le segnalazioni al nostro call center seguono numerose anche dopo il Primo Maggio, data in cui si credeva che l’afflusso turistico avrebbe avuto un freno. Ci auguriamo, quindi, che quella del 6 maggio possa essere l’occasione per chiudere questa interminabile querelle e garantire sicurezza stradale a cittadini e turisti”.