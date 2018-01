Fisciano, pronta la nuova viabilità per l'apertura del mercato comunale

E’ già partito, nel comune di Fisciano, il conto alla rovescia in vista della giornata di inaugurazione del nuovo mercato comunale, in programma per il prossimo 16 gennaio. Gli uffici comunali, infatti, hanno già predisposto, come è possibile vedere nella foto-mappa, il nuovo sistema di viabilità che renderà più semplice l’accesso alla zona individuata da tempo dall’amministrazione comunale del sindaco Vincenzo Sessa.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Salerno usa la nostra Partner App gratuita !