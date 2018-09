Viadotto Gatto, terminate le prove di resistenza: ecco i dettagli

Si sono concluse all’alba di oggi le prove di carico effettuate sul Viadotto Gatto nell'ambito delle attività di monitoraggio in corso dal mese di maggio.

I dettagli

Ben sei camion del peso di 50 tonnellate ognuno hanno testato la resistenza dell’infrastruttura che collega il porto commerciale con l'autostrada. Ad effettuare i rilievi la Istemi, società salernitana che dal 2008 lavora in ambito di diagnostica dei comparti di ingegneria ed ambiente. Dopo aver svolto le misurazioni del percorso, i tecnici hanno proceduto alla registrazione delle coordinate precisamente rilevate grazie ai GPS, per favorire la corrispondenza dei dati al millimetro in fase di elaborazione dei dati sulle attività svolte. I risultati arriveranno tra circa quindici giorni. Soddisfatto il sindaco Vincenzo Napoli: “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita delle operazioni. Ora attendiamo con fiducia i risultati”.

