Viadotto Gatto, terminati i controlli: è sicuro. Il Comune: "Faremo nuovi interventi"

Il Viadotto Gatto di Salerno è sicuro. Sono stati presentati, questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, i risultati delle indagini condotte negli ultimi mesi sulla principale porta accesso alla città per chi arriva dalla Costiera Amalfitana, Cava de’ Tirreni e dalle autostrade. La campagna di monitoraggio, programmata già prima della tragedia di Genova, ha dato esiti positivi e rassicuranti. “Non sono stati riscontrati problemi di natura strutturale, ma – ha spiegato il sindaco Vincenzo Napoli - programmeremo per il prossimo futuro una serie di interventi, in base ad un ordine di priorità suggeritoci dalla società che ha condotto l'indagine, per garantire la manutenzione e la piena fruibilità dell'importante infrastruttura stradale cittadina”.

I controlli

Ad illustrae i dettagli delle verifiche è statol'ingegnere Carmine Napoli della società Istemi: “Le caratteristiche meccaniche sono adeguate rispetto all’epoca di costruzione. Quindi si può circolare con tranquillità. Ovviamente il ponte, avendo una certa età ed essendo stato costruito più di 40 anni fa, presenta una serie di difetti che sono dovuti al deterioramento per azioni esterno quali quelle atmosferico. Quando è stato costruito il carico di progetto non era quello attuale. Di conseguenza subisce quotidianamente dei carichi a fatica. Abbiamo fatto delle verifiche dinamiche e in queste condizioni riesce a supportare senza grandi difficoltà. Ovviamente, prevedere una riduzione del carico potrebbe essere una soluzione che risolverà diversi problemi”.

I lavori

L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Mimmo De Maio ha annunciato: “Sicuramente c’è da rivedere il manto d’asfalto, occorre dare una sistemazione ai guardrail e svolgere una serie di altri interventi come l'installazione della pubblica illuminazione”. Bocciata, ancora una volta, la proposta del doppio senso di marcia in via Benedetto Croce.