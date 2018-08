Viadotto Gatto: soddisfacenti le prime indagini sulla stabilità

Le prime verifiche effettuate sulla stabilità del viadotto Gatto sono considerate soddisfacenti dall'Amministrazione Comunale di Salerno che, questa mattina, è stata ricevuta dalla società specializzata Istemi i primi riscontri delle verifiche eseguite sul Viadotto Gatto nell'ambito del programma di monitoraggio dell'infrastruttura cominciato già dallo scorso mese di maggio dopo l'incarico affidato dal Comune di Salerno

Le indagini

Sono state eseguite indagini su di una prima serie di piloni che hanno dato esito positivo e soddisfacente riguardo alla tenuta statica e funzionale dell'infrastruttura. L'attività preseguirà su tutto il viadotto anche mediante prove di carico, utilizzo di droni e baybridge per concludersi entro la fine del mese di settembre quando sarà consegnata al Comune di Salerno la relazione finale.

Le dichiarazioni del sindaco

"Il Comune di Salerno - ha commentato il Sindaco Vincenzo Napoli - è attento per quanto di competenza alla verifica dell'efficienza e funzionalità di tutte le infrastrutture presenti in città. Abbiamo più volte, ad esempio, sollecitato gli importanti lavori attualmente in corso a cura dell'Anas sulla Tangenziale di Salerno. Abbiamo accolto con soddisfazione questi primi risultati riguardo al viadotto Gatto e, d'intesa con l'Assessore Mimmo De Maio e la Giunta Comunale, siamo al lavoro per predisporre un nuovo bando di gara che permetta di assegnare un incarico di monitoraggio permamente del Viadotto Gatto per garantirne la fruizione in totale sicurezza e serenità. Nello stesso tempo verificheremo ogni utile dispositivo di mobilità ove si ritenesse necessario per migliorare la fruizione del viadotto ed intensificheremo l'attività istituzionale per il completamento del tunnel autostradale Porta Ovest, opera strategica per la città ed il sistema portuale" ha concluso.