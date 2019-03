Viadotto Gatto, continuano i controlli: scatta il senso unico alternato

Disagi in vista per gli automobilisti salernitani. Nella giornata di domani (sabato 9 marzo), per consentire il prosieguo delle ispezioni dei cunicoli sotterranei del Viadotto Gatto, nel tratto compreso tra Villa Poseidon e via Ligea, sarà istituito il transito a senso unico alternato per tratti secondo l’avanzamento del cantiere.

L'avviso

Il provvedimento – fanno sapere dal Comune di Salerno - scatterà dalle 9 e sarà in vigore fino al termine delle operazioni previsto nella stessa giornata.