Viadotto Gatto, il Tg3 si occupa dello "scivolo" di Salerno

Arriva alla ribalta nazionale la vicenda legata alla sicurezza del Viadotto Gatto. Ieri si è occupato della infrastruttura che collega le autostrade al porto di Salerno il TG3 ricordando come venga chiamato dagli automobilisti come “lo scivolo” del capoluogo.

Il servizio

L’opera – ricorda il servizio televisivo – ha più di 50 anni. E, nel corso degli ultimi decenni, non sono mancate cadute di calcinacci e valanghe d'acqua. Alcuni residenti, intervistati dal giornalista Fabrizio Feo, denunciano come le loro abitazioni tremino per le vibrazioni ad ogni attracco, nelle due ore che precedono la partenza delle navi. Nel corso del servizio il sindaco Enzo Napoli annuncia: “Sono in corso verifiche tecnico-strutturali e a breve faremo una prova di carico; lavoreremo per un controllo 24 ore su 24 del Viadotto, bloccando anche il traffico, con sensori e allert che partono in automatico”. Critico, invece, il consigliere di opposizione Gianpaolo Lambiase: “Ci sono problemi più gravi di quelli che vengono indicati. C’è sicuramente la necessità di ristrutturare e mettere in sicurezza il Viadotto, ma il Comune non ha i soldi”.